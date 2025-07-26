РФ осуществила массированную атаку по Днепропетровской области и Харькову: есть разрушения и погибшие (фото, видео)

В ночь на 26 июля российские войска осуществили массированные обстрелы Харькова и Днепропетровской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Информацию обнародовали мэр Харькова Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Последний назвал эту ночь "страшной" для Днепропетровщины. По его словам, над регионом было уничтожено 7 ракет и 26 БПЛА, но, несмотря на это, были и попадания.

В Днепре повреждены многоэтажка и несколько промышленных объектов. Произошли пожары, в частности на автостоянке, где загорелись машины. В результате атаки погиб мужчина, а женщина получила травмы.

РФ осуществила массированную атаку по Днепропетровской области и Харькову: есть разрушения и погибшие (фото, видео). Источник: Сергей Лысак/Telegram РФ осуществила массированную атаку по Днепропетровской области и Харькову: есть разрушения и погибшие (фото, видео). Источник: Сергей Лысак/Telegram

Городской голова Борис Филатов сообщил, что погибший находился в момент атаки в "элитном небоскребе". "Я все понимаю, что укрытий не хватает, но, извините, сидеть во время обстрела на верхних этажах, особенно когда есть паркинг, совсем не нужно", – отметил он.

РФ осуществила массированную атаку по Днепропетровской области и Харькову: есть разрушения и погибшие (фото, видео). Источник: Сергей Лысак/Telegram РФ осуществила массированную атаку по Днепропетровской области и Харькову: есть разрушения и погибшие (фото, видео). Источник: Сергей Лысак/Telegram

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В Днепровском районе произошло несколько пожаров: огонь вспыхнул в торговом центре, на предприятии, а также на различных участках, где горела сухая трава. В результате погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

РФ осуществила массированную атаку по Днепропетровской области и Харькову: есть разрушения и погибшие (фото, видео). Источник: Сергей Лысак/Telegram РФ осуществила массированную атаку по Днепропетровской области и Харькову: есть разрушения и погибшие (фото, видео). Источник: Сергей Лысак/Telegram

Под обстрелами оказались также Покровская и Марганецкая общины. В частности, враг использовал управляемые авиабомбы и FPV-дроны.

Атака на Харьков

В течение почти трех часов Харьков был атакован более 20 раз: 4 управляемыми авиабомбами, 2 баллистическими ракетами и 15 ударами "Шахедов". В результате обстрелов повреждены многоэтажные жилые здания, предприятия, дороги и контактная сеть.

По состоянию на утро продолжается ликвидация семи пожаров в Киевском районе.

В городе ранения получили пять человек, среди которых трое спасателей. Они пострадали в результате повторного удара.

Змиев в Харьковской области подвергся ракетной атаке и обстрелу 10 БПЛА. Три человека пострадали, среди которых 50-летний мужчина, которого госпитализировали. Также в городе вспыхнул пожар.

Напомним, 25 июля российская армия ударила КАБом по медучреждению в Харькове.

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