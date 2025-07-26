В ніч на 26 липня російські війська здійснили масовані обстріли Харкова та Дніпропетровської області. Є загиблі та постраждалі.

Інформацію оприлюднили міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов та керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Останній назвав цю ніч "страшною" для Дніпропетровщини. За його словами, над регіоном було знищено 7 ракет і 26 БпЛА, але, незважаючи на це, були й влучання.

У Дніпрі пошкоджено багатоповерхівку та кілька промислових об'єктів. Відбулися пожежі, зокрема на автостоянці, де загорілися машини. Через атаку загинув чоловік, а жінка отримала травми.

РФ здійснила масовану атаку по Дніпропетровщині та Харкову: є руйнування та загиблі (фото, відео). Джерело: Сергій Лисак/Telegram

Міський голова Борис Філатов повідомив, що загиблий перебував в момент атаки в "елітному хмарочосі". "Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно", – зазначив він.

РФ здійснила масовану атаку по Дніпропетровщині та Харкову: є руйнування та загиблі (фото, відео). Джерело: Сергій Лисак/Telegram

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У Дніпровському районі сталося кілька пожеж: вогонь спалахнув у торговому центрі, на підприємстві, а також на різних ділянках, де горіла суха трава. Внаслідок цього загинула одна особа, ще чотири людини отримали поранення.

РФ здійснила масовану атаку по Дніпропетровщині та Харкову: є руйнування та загиблі (фото, відео). Джерело: Сергій Лисак/Telegram

Під обстрілами опинилися також Покровська та Марганецька громади. Зокрема, ворог використав керовані авіабомби та FPV-дрони.

Атака на Харків

Протягом майже трьох годин Харків був атакований понад 20 разів: 4 керованими авіабомбами, 2 балістичними ракетами та 15 ударами "Шахедів". Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхові житлові будівлі, підприємства, дороги та контактну мережу.

Станом на ранок продовжується ліквідація семи пожеж у Київському районі.

У місті поранення отримали п’ятеро осіб, серед яких троє рятувальників. Вони постраждали внаслідок повторного удару.

Зміїв на Харківщині зазнав ракетної атаки та обстрілу 10 БПЛА. Три людини постраждали, серед яких 50-річний чоловік, якого госпіталізували. Також у місті спалахнула пожежа.

Нагадаємо, 25 липня російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові.

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