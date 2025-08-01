Российская армия атаковала Белую Церковь в Киевской области: вспыхнули масштабные пожары на гражданских предприятиях (фото)

В ночь на 1 августа российские войска совершили атаку по Киевской области, в результате чего в городе Белая Церковь вспыхнули масштабные пожары на территории гражданских предприятий. По данным спасателей, удары были нанесены по Белоцерковскому району, в результате чего занялись производственные объекты.

Об этом сообщили ГСЧС и глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают более сотни спасателей и 34 единицы техники, в том числе специальная робототехника.

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Позже Калашник уточнил, что атака повлекла загорание производственных помещений и частичные разрушения административного здания одного из мебельных предприятий. Тушение пожара продолжается.

Напомним, россия атаковала Киев дронами и ракетами.

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