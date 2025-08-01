Російська армія атакувала Білу Церкву на Київщині: спалахнули масштабні пожежі на цивільних підприємствах (фото)

У ніч на 1 серпня російські війська здійснили атаку по Київській області, внаслідок чого у місті Біла Церква спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств. За даними рятувальників, удари були нанесені по Білоцерківському району, в результаті чого зайнялися виробничі об’єкти.

Про це повідомили ДСНСта голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram. Постраждалих, за попередніми даними, немає. На місці працюють понад сотня рятувальників і 34 одиниці техніки, зокрема спеціальна робототехніка.

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Пізніше Калашник уточнив, що атака спричинила загорання виробничих приміщень та часткові руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств. Гасіння пожежі триває.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами і ракетами.

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