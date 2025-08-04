Российская армия атаковала Днепропетровщину: есть раненые, среди них - 4-месячный младенец

В результате российских обстрелов Днепропетровщины ранения получили три человека, среди них — 4-месячный младенец.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. "Под вражеским огнем оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Покровская общины. Ранения получили три человека — всех доставили в больницу. Состояние 4-месячной девочки — тяжелое. Женщины 40 и 46 лет находятся в состоянии.

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Оккупанты вели обстрелы из артиллерии, атаковали FPV-дронами и сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. В Марганце было повреждено одно из транспортных предприятий.

Также, по словам Лисака, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили над областью два вражеских беспилотника.

Напомним, россия атаковала Киев дронами и ракетами.

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