Російська армія атакувала Дніпропетровщину: є поранені, серед них - 4-місячне немовля

Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини поранення отримали троє людей, серед них — 4-місячне немовля. Дитина перебуває у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram."Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Поранення дістали троє осіб — усіх доправили до лікарні. Стан 4-місячної дівчинки — тяжкий. Жінки 40 і 46 років перебувають у стані середньої тяжкості", — повідомив Лисак.

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Окупанти вели обстріли з артилерії, атакували FPV-дронами й скидали вибухові пристрої з безпілотників. У Марганці було пошкоджено одне з транспортних підприємств.

Також, за словами Лисака, українські сили протиповітряної оборони знищили над областю два ворожі безпілотники.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами і ракетами.

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