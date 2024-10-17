Российская армия атаковала Украину ударными дронами: в Киеве повреждена многоэтажка, часть Николаева осталась без света

В ночь на 17 октября российские войска совершили атаку на энергетическую инфраструктуру Николаевской области. Это привело к временному обесточиванию части потребителей

По словам главы ОВА Виталия Кима, энергетики оперативно возобновили электроснабжение для большинства абонентов.

Пострадавших нет. Ким также сообщил о работе ПВО, более подробную информацию обещал предоставить позже.

Одновременно произошла атака на Киев. Все вражеские беспилотники успешно уничтожены силами ПВО, однако в Деснянском районе столицы зафиксировано повреждение многоквартирного дома.

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Об этом сообщили КМВА в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По информации начальника КМВА Сергея Попка, на трех этажах здания повреждены окна и внутренняя отделка комнат. Информация о пострадавших не поступала.

Атака на Киев происходила волнами по разным направлениям. Воздушная тревога была объявлена четыре раза, общая продолжительность опасности составляла 3,5 часа.

Мэр Киева Виталий Кличко дополнительно сообщил об обнаружении обломка БпЛА на территории детского сада в Деснянском районе. Там разбито стекло, но другие повреждения или пострадавшие не зафиксированы. Еще один обломок упал на открытую территорию в том же районе, не повлекая за собой разрушений.

Напомним, армия РФ попала С-300 в ресторан в Николаеве.

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