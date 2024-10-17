Російська армія атакувала Україну ударними дронами: у Києві пошкоджена багатоповерхівка, частина Миколаєва залишилась без світла

У ніч на 17 жовтня російські війська здійснили атаку на енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Це призвело до тимчасового знеструмлення частини споживачів

За словами голови ОВА Віталія Кіма, енергетики оперативно відновили електропостачання для більшості абонентів.

Постраждалих немає. Кім також повідомив про роботу ППО, детальнішу інформацію обіцяв надати пізніше.

Одночасно відбулася атака на Київ. Усі ворожі безпілотники були успішно знищені силами ППО, проте в Деснянському районі столиці зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку.

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Про це повідомили КМВА у Telegram, мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, на трьох поверхах будівлі пошкоджено вікна та внутрішнє оздоблення кімнат. Інформації про постраждалих не надходило.

Атака на Київ відбувалася хвилями з різних напрямків. Повітряну тривогу оголошували чотири рази, загальна тривалість небезпеки становила 3,5 години.

Мер Києва Віталій Кличко додатково повідомив про виявлення уламка БпЛА на території дитячого садка в Деснянському районі. Там розбито шибку, але інших пошкоджень чи постраждалих не зафіксовано. Ще один уламок впав на відкриту територію в тому ж районі, не спричинивши руйнувань.

Нагадаємо, армія рф влучила С-300 в ресторан в Миколаєві.

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