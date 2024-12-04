Российская армия готовится к наступлению на Херсон - FT

Путинская армия может готовить наступление на Херсон через реку Днепр.

Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Россия готовится к возможному наступлению на Херсонщину через Днепр, собрав около 300 лодок для переправы через реку. Об этом сообщает издание Financial Times.

"Россия намерена начать здесь еще одно наступление", - добавил Прокудин.

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Согласно информации представителя отряда "Юг" Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, оккупанты пытаются захватить речные острова и приблизиться к западному берегу Херсона.

Financial Times также сообщает, что российские войска совершили большое наступление на остров Казацкий, расположенный северо-восточнее Херсона вблизи Новой Каховки.

Напомним, армия РФ атаковала Тернополь.

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