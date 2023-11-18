Российская армия запустила по Украине 38 БПЛА 'Shahed', 29 были сбиты: подробности

Ночью 18 ноября российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Оккупанты запускали БПЛА с северного и юго-восточного направлений.

Защитники неба уничтожили 29 дронов.

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Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах ВСУ также сообщили, что оккупанты запустили ударные дроны 17 ноября около 20:00 с северного и юго-восточного направлений. Запуск БПЛА был осуществлен из Курской области и Приморско-Ахтарской.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Напомним, оккупанты ударили по Херсону.

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