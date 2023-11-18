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Російська армія запустила по Україні 38 БПЛА "Shahed", 29 було збито: подробиці

Ціхоцька Марія

Російська армія запустила по Україні 38 БПЛА 'Shahed', 29 було збито: подробиці

Вночі 18 листопада російська армія черговий раз атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Окупанти запускали БПЛА з північного та південно-східного напрямків.

Захисники неба знищили 29 дронів.

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Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що окупанти запустили ударні дрони 17 листопада близько 20:00 з північного та південно-східного напрямків. Запуск БПЛА було здійснено з Курської області та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Херсону.

Російська армія запустила по Україні 38 БПЛА ''Shahed'', 29 було збито: подробиці

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Війна в Україні