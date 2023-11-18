Російська армія запустила по Україні 38 БПЛА ''Shahed'', 29 було збито: подробиці

Вночі 18 листопада російська армія черговий раз атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Окупанти запускали БПЛА з північного та південно-східного напрямків.

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Захисники неба знищили 29 дронів.

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Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що окупанти запустили ударні дрони 17 листопада близько 20:00 з північного та південно-східного напрямків. Запуск БПЛА було здійснено з Курської області та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Херсону.

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