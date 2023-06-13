Российские оккупанты попали ракетами по многоэтажке в Кривом Роге: есть погибшие и много пострадавших, под завалами люди (фото, видео)

Ночью 13 июня россияне совершили ракетную атаку на Кривой Рог, попадание в 5-этажное здание, есть погибшие и пострадавшие. Также россияне попали в несколько гражданских объектов в разных частях Кривого Рога.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Вилкул в Теlegram и глава военной администрации Сергей Лысак.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно люди под завалами. Полная информация будет после ликвидации'', – написал Вилкул.

Лысак сообщил, что в результате удара по 5-этажке погибли 6 человек, 25 получили ранения, пожар охватил квартиры 5-этажки с 1 по 5 этажа.

"Удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПВК "Восток". Но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты. Изувечена 5-этажка. Предварительно, погибли шестеро ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 - в больнице" "Под завалами еще есть люди. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его гасят спасатели", – написал Лысак.

Кроме того, есть информация о троих пострадавших на частном предприятии, госпитализированных.

Лисак отметил, что, вероятно, под завалами склада находятся люди. Их ищут спасатели. Избиты 6 легковых машин.

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Также, повреждено автомобильное предприятие, загорелась грузовая техника, разрушена хозяйственная постройка, четверо 4 травмированы.

"Также повреждения есть в спасательном подразделении", - добавил Лысак.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования жителям Кривого Рога.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", – написал он.

Напомним, украинские военные проводят контрнаступательную операцию на нескольких участках фронта. По данным заместителя главы Минобороны Анны Маляр, бойцам за неделю удалось уволить из-под оккупации семь населенных пунктов.

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