российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС – ГУР

На фоне информации об угрозе подрыва станции россиянами, оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, руководивших действиями россиян.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

"По последним данным оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции", - говорится в сообщении ведомства.

Украинским сотрудникам, подписавшим контракт с Росатомом, также рекомендовали поехать до 5 июля.

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“Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальнице юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", – заявили в ГУР.

Кроме того, на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Персонал, остающийся на станции, получил указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

Напомним, в Запорожье начинаются учения на случай аварии на ЗАЭС.

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