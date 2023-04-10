российские пожарные чуть не сожгли деревню в Бурятии, когда подожгли сухую траву (видео)

Плановое сжигание сухой травы обернулось масштабным пожаром в бурятском селе Солонцы (россия). Курьез в том, что к этому инциденту причастны пожарные.

Местные СМИ сообщают, что небольшая деревня Солонцы в Бурятии превратилась в пепелище после того, как чиновники приняли решение избавиться от сухостоя путем поджога. В какой-то момент огонь, за которым должны были следить пожарные, вышел из-под контроля.

С начала апреля, пишут СМИ, в Бурятии был введен особый противопожарный режим. Пока он действует, любой открытый огонь запрещен. Спасатели должны были обходить дома, проверять соблюдение правил и т.д. Однако сами пожарные по согласованию с администрацией села пошли жечь сухую траву. Из-за несоблюдения техники безопасности и из-за отсутствия минерализованной полосы для препятствования движению огня он перекинулся на населенный пункт. Как следствие – сгорели заборы, сараны, жилые дома и бани. А еще – заготовленные дрова крестьян.

Читайте также: "Какая страна, такое и животное": русский создал огромного зайца из навоза (видео)

Чтобы хоть как-то компенсировать досадный инцидент, сообщается, что чиновники выдали крестьянам доски для ремонта и по десять тысяч рублей, чтобы покрыть расходы.

Между тем в российском МНС отметили, что пожарные прибыли на место, когда огонь уже перекинулся на сооружения и ограждения.

А чиновники заявили, что поджог травы не имеет отношения к пожару: "Проводился профилактический отжиг этой травы. Все закончилось благополучно. После ликвидации последствия отжига для контроля в месте проведения отжига остались хорошо выжжены. Через два часа из-за неосторожного обращения с огнем рядом с селом Солонцы возник ландшафтный пожар. В результате сильного ветра по сухой траве огонь перешел на заборы и дворовые строения".

По факту инцидента российские силовики уже проводят доследственную проверку.

Кстати, два года назад глава Бурятии Алексей Цыденов получил штраф за разведение костра на берегу реки во время майских праздников.

Напомним, на россии упало смотровое колесо. Чиновники заявили, что это было плановым.

Читайте также, как на российской Кубани за миллионы рублей установили памятник анальной пробке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!