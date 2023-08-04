Российское Минобороны заявило об атаке беспилотными катерами акватории в Новороссийске, где враг прячет свои корабли (фото)

В Новороссийске, что в Краснодарском крае РФ утром 4 августа, раздались взрывы в районе гавани. Российское Минобороны заявило, что причиной тому – "атака ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые якобы "были уничтожены".

Отметим, что некоторые независимые российские СМИ сообщили, что местные жители еще ночью заявляли о "яркой вспышке" в районе нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, где ввели запрет на движение судов.

Как сообщают российские паблики, с 5 утра в Новороссийске было громко: из района гавани и села Мысхако доносились автоматные очереди, после чего были зафиксированы взрывы на воде.

По словам пропагандистов, из катеров обстреливали неизвестные водные беспилотники, после чего один дрон якобы вспыхнул и взорвался.

Местные власти данный инцидент никак не прокомментировали. Россияне же в сети предполагали, что в акватории Новороссийска – юго-восточнее якорной стоянки 471 перед проходом в Керченский пролив – шло морское сражение с надводными дронами.

Кремлевские Telegram-каналы среагировали только через час, сообщив, что "экстренные службы Новороссийска проинформировали о взрывах в акватории и районе села Мысхако.

По данным независимого издания ASTRA информация о взрывах в Новороссийске появилась еще около часа ночи. Жители города жаловались на "яркую вспышку над морем и взрывы там, где КТК" ("Каспийский трубопроводный консорциум")

"Каспийский трубопроводный консорциум" – это крупная международная нефтепроводная система, построенная для доставки нефти с запада Казахстана на терминалы на Черном море вблизи новороссийского порта. Российские СМИ называют его самым важным в транспортной артерии, он расположен в Южной Озериевке вблизи Новороссийска.

"После, ближе к утру, жители сообщили о новых взрывах и звуках стрельбы над морем: "в Мисхако в Новороссийске стрельба", "взрывы в воде", "вероятно, идет атака морских дронов", – уточнило издание, опираясь на сообщение очевидцев.

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Ближе к 07:00 российское минобороны заявило, что "ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу города двумя морскими безэкипажными катерами".

"Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы. По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет", – сообщило российское Минобороны.

В то же время в порту Новороссийска был введен временный запрет движения судов. Компания КТК заявила, что "терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры".

Напомним, перехвачен разговор экипажа Ка-29, приглашавших эвакуацию российских моряков в Черном море.

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