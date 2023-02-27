'россия не готова': Буданов объявил свой прогноз по развитию войны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал свой прогноз по дальнейшему развитию войны. По его словам, россия не готова к ведению долговременной войны.

Это связано с тем, что ресурсы рф ограничены. Об этом Буданов сказал в интервью "Голосу Америки".

В то же время Украина не пойдет на перемирие с рф, потому что это нереально.

"Во-первых, Украина не пойдет на такие условия, это первое, почему это нереально. А во-вторых, этого просто не будет. И россия не готова на длительные боевые действия. Это я вам уже говорю как руководитель разведывательного органа", – заявил он.

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Глава ГУР добавил, что рф всячески показывает, что готова к "войне на десятилетие", но на самом деле ее ресурсы достаточно ограничены. Речь идет о времени и объемах.

Буданов отметил, что в течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейшее течение войны.

"Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Так они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны", – пояснил он.

По его словам, речь идет не только о Донецкой и Луганской области, но и обо всех направлениях. В то же время у оккупантов нет планов снова попытаться осуществить наступление на Киев.

"Таких их планов мы не знаем и никаких реальных признаков этого не существует. Не то, что мы их не знаем, их просто не существует. Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать быстрое решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно как тогда была", – указал Буданов.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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