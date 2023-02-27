'росія не готова': Буданов оголосив свій прогноз щодо розвитку війни

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов дав свій прогноз щодо подальшого розвитку війни. За його словами, росія не готова до ведення довготривалої війни.

Це пов'язано з тим, що ресурси рф обмежені. Про це Буданов сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

Водночас Україна не піде на перемир'я з рф, тому що це нереально.

"По-перше, Україна не піде на такі умови, це перше, чому це нереально. А по-друге, цього просто не буде. І росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу", – заявив він.

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Глава ГУР додав, що рф всіляко показує буцімто готова до "війни на десятиліття", але насправді її ресурси досить обмежені. Йдеться про час та обсяги.

Буданов зазначив, що упродовж наступних трьох місяців триватимуть активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Вони визначать подальший перебіг війни.

"Вони будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їх боку намагання, і з нашого боку", – пояснив він.

За його словами, йдеться не лише про Донецьку та Луганську області, а про всі напрямки. Водночас окупанти не мають планів знову спробувати здійснити наступ на Київ.

"Таких їхніх планів ми не знаємо і жодних реальних ознак цього не існує. Не те що ми їх не знаємо, їх просто не існує. Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно як і тоді була", – вказав Буданов.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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