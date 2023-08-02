Россия ночью атаковала Украину с Shahed: в Одесской области есть попадания в элеватор, в Киеве повредили здание (фото)

Ночью 2 августа российские боевики атаковали Украину беспилотниками-камикадзе. Ночью взрывы слышали жители Киева, Одесса, Николаева, Черкасс, а также жители Сумщины, Черниговщины, Черкасщины, Полтавщины.

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", ночью враг выпустил "Shahed-136" из Азовского моря через Черное, эта атака была направлена по югу Одесской области.

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"Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона. Силы противовоздушной обороны работали почти 3 часа", — отметили в командовании.

Этой ночью Воздушные силы уничтожили 23 ударных дрона россиян "Shahed-136/131", запущенных по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда (Крым).

В результате атаки дронов в Одесской области были зафиксированы пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.

В Киеве тоже была зафиксирована атака дронов. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате вражеской атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском – загорелось дерево.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что во время атаки дронов и их сбития обломки упали на детскую площадку в Голосеевском районе, в Соломенском районе – повреждено нежилое помещение, в Святошинском – обломок повредил дорожное покрытие.

"Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Однако, силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены", – отметили в КМВА.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве информирует, что в Соломенском районе города обломками сбитого дрона поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что под Киевом в результате атаки россиян загорелся частный дом. Пожар оперативно ликвидирован.

"Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", – добавил он.

Напомним, утром 1 августа российские боевики нанесли удар по Херсону. В результате погиб молодой врач, который несколько дней назад начал свои обязанности.

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