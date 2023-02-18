россия второй раз за неделю устроила ракетный обстрел Украины: есть попадания в Хмельницком, ПВО сбила ракеты на юге

Утром 18 февраля российские захватчики снова атаковали территорию Украины. Есть подтверждение запусков ракет с моря и тактической авиации. В Черном море замечены носители ракет "Калибр".

"Враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", – написал Андрей Ермак.

В городе Хмельницкий раздалось несколько взрывов. Первый взрыв прогремел около 9:03.

"Взрывы в общине. Детали со временем. Берегите себя. Держим строй", – сообщил городской голова Александр Симчишин.

Российские военные ударили по Волчанску и Первомайскому в Харьковской области.

"В результате обстрела с. Первомайское Харьковского района поврежден жилой дом, получил ранение гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте", – сообщил Олег Синегубов.

По информации Синегубова, российские военные также обстреляли Центр первичной медико-санитарной помощи в Волчанске. Повреждены здания больницы, гаражи и автомобили. Спасатели выезжали на места обстрелов в Волчанске, Купянске и Двухлетней, сообщает облуправление ГСЧС.

"Обнаружены повреждения и существенные разрушения четырех частных домовладений, здания котельной, хозяйственных сооружений, гаражей и пяти легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Также 18 февраля в 05:32 военные России обстреляли населенный пункт Очаковской общины из реактивных систем залпового огня.

На юге подтверждена работа ПВО. Есть сбитие воздушных целей.

"Скажем так – счет на сбитые ракеты открыт", – написал Виталий Ким.

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Напомним, 16 февраля ночью российские кафиры нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противник выпустил 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Оккупанты запустили ракеты по Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям Украины.

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