росія вдруге за тиждень влаштувала ракетний обстріл України: є влучання в Хмельницькому, ППО збила ракети на півдні

Зранку 18 лютого російські загарбники знову атакували територію України. Є підтвердження запусків ракет з моря та з тактичної авіації. В Чорному морі помічено носії ракет "Калибр".

"Ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети", – написав Андрій Єрмак.

В місті Хмельницький пролунало кілька вибухів. Перший вибух пролунав близько 9:03.

"Вибухи в громаді. Деталі згодом. Бережіть себе. Тримаймо стрій", – повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Російські військові вдарили по Вовчанську та Першотравневому у Харківській області.

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"Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці", – повідомив Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, російські військові також обстріляли Центр первинної медико-санітарної допомоги у Вовчанську. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі. Рятувальники виїжджали на місця обстрілів у Вовчанську, Куп'янську та Дворічній, повідомляє облуправління ДСНС.

"Виявлені пошкодження та суттєві руйнування чотирьох приватних домоволодінь, будівлі котельної, господарчих споруд, гаражів та п'ятьох легкових автомобілів", – йдеться у повідомленні.

Також 18 лютого о 05:32 військові рф обстріляли населений пункт Очаківської громади з реактивних систем залпового вогню.

На півдні підтверджена робота ППО. Є збиття повітряних цілей.

"Скажімо так – рахунок на збиті ракети відкрито", – написав Віталій Кім.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Нагадаємо, 16 лютого вночі російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Противник випустив 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Окупанти запустили ракети по Полтавській, Одеській, Миколаївській, Львівській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях України.

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