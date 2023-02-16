Росія влаштувала нічний масований обстріл: є влучання в кількох областях, ППО знищила половину ракет

Вночі 16 лютого російські загарбники завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Противник випустив 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Окупанти запустили ракети по Полтавській, Одеській, Миколаївській, Львівській, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях України.

Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

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О 3:02 голова Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін повідомив про роботу протиповітряної оборони у Полтавській області. Окрім того, мер міста Кременчук Віталій Малецький повідомив про вибухи, уточнивши, що працює ППО.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, частина крилатих ракет Х-22 уразили об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

За словами голови Львівської ОВ Максима Козицького, під час повітряної тривоги було влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, внаслідок якого почалася пожежа. Обійшлося без постраждалих та жертв.

Журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що всього ЗС РФ випустили по Україні 10 ракет, з яких лише 2 були справжніми. Інші – муляжі для відволікання ППО.

"Фальш-цілі це або ракети без бойової частини, задача яких бути видимими для РЛС та відволікати ППО, або результат роботи РЕБ – пристроїв радіоелектронної боротьби, наземного базування, або вбудованих у літаки, які створюють електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей у повітрі", – пояснив Цаплієнко.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що близько 3-ї години ворог вдарив ракетами по Павлограду:

Загинула 79-річна жінка. Попередньо, 7 людей постраждали;

2 поранених шпиталізували: 79-річного чоловіка та 37-річну жінку. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості;

Пошкоджене промислове підприємство, виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали;

Зруйновано 7 приватних будинків та ще 30 пошкоджені;

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, у повітряному просторі Київської області 15 лютого виявили 6 повітряних цілей. Ними виявилися ворожі повітряні кулі, які рухаються під дією вітру.

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