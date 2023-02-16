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Война в Украине

Россия устроила ночной массированный обстрел: есть попадания в нескольких областях, ПВО уничтожило половину ракет

Игорь Романько

Ракетный обстрел Украины 16 февраля

Ночью 16 февраля российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противник выпустил 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования. Оккупанты запустили ракеты по Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям Украины.

Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из района Мелитополя.

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В 3:02 глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщил о работе противовоздушной обороны в Полтавской области. Кроме того, мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о взрывах, уточнив, что работает ПВО.

Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 поразили объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

По словам главы Львовской ОВ Максима Козицкого, во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области, в результате которого начался пожар. Обошлось без пострадавших и жертв.

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что всего ВС РФ выпустили по Украине 10 ракет, из которых только 2 были настоящими. Другие – муляжи для отвлечения ПВО.

"Фальш-цели это либо ракеты без боевой части, задача которых быть видимыми для РЛС и отвлекать ПВО, либо результат работы РЭБ – устройств радиоэлектронной борьбы, наземного базирования, либо встроенных в самолеты, создающие электромагнитные импульсы, имитирующие наличие целей в воздухе", – объяснил Цаплиенко.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что около 3 часов враг ударил ракетами по Павлограду:

  • Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, 7 человек пострадали;
  • 2 раненых госпитализировали: 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести;
  • Поврежденное промышленное предприятие, возник пожар, который спасатели уже усмирили;
  • Разрушены 7 частных домов и еще 30 повреждены;
  • Последствия атаки уточняются.

Напомним, в воздушном пространстве Киевской области 15 февраля было выявлено 6 воздушных целей. Ими оказались враждебные воздушные шары, двигающиеся под действием ветра.

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Война в Украине