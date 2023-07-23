россияне атаковали Одесщину 5 видами ракет, попали в собор. Есть жертвы и пострадавшие (фото, видео)

В ночь на 23 июля российские боевики совершили очередной массированный ракетный обстрел Одессы. В результате теракта в Одессе погиб человек, 19 человек получили ранения.

По данным спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М.

"Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. (московского патриархата). Пострадали 2 памятника архитектуры", – сообщил Назаров.

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По данным спикера ОК "Юг", сейчас известно, что в результате ракетной атаки россиян в Одессе известно об одном погибшем. "Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно", - добавил он.

Как сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, враг ночью попал в Спасо-Преображенский собор. Он показал последствия обстрела:

По информации мэрии Одессы, в результате ночных вражеских атак повреждены многие жилые дома. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

"Помимо значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы", – отмечается в сообщении.

Были повреждены также различные достопримечательности города, Дом ученых, бульвар Жванецкого.

"В результате вражеской атаки разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели получили чудом выжившую женщину. Сейчас соответствующие службы фиксируют разрушение, после этого коммунальщики начнут ликвидацию последствий атаки", — добавили в мэрии.

Напомним, 21 июля российские боевики дважды в сутки обстреливали Одесскую область. Враг применял ракеты разного типа.

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