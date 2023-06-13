Россияне нанесли удар по церкви в Херсонской области: погиб священник (фото)

Российские оккупанты нанесли удар по Белозерке Херсонской области. Под обстрелы попала территория церкви поселка.

В результате атаки российских захватчиков погиб 72-летний священник. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Русская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника. Погибшему было 72 года", – говорится в сообщении.

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Ранение также получила 76-летняя женщина.

"В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры", - добавил Ермак.

Заметим, оккупанты продолжают обстреливать территорию Херсонщины даже после подрыва Каховской ГЭС. В частности, 8 июня захватчики обстреляли Херсон во время эвакуации населения.

Напомним, украинские военные проводят контрнаступательную операцию на нескольких участках фронта. По данным заместителя главы Минобороны Анны Маляр, бойцам за неделю удалось освободить из-под оккупации семь населенных пунктов.

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