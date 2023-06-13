Росіяни завдали удару по церкві на Херсонщині: загинув священник (фото)

Російські окупанти завдали удару по Білозерці Херсонської області. Під обстріл потрапила територія церкви селища.

Внаслідок атаки російських загарбників загинув 72-річний священник. Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російська армія обстріляла Білозерку з артилерії, влучила у подвір‘я церкви та вбила священника. Загиблому було 72 роки", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поранення також отримала 76-річна жінка.

"Внаслідок російських ударів пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу, обʼєкти критичної інфраструктури", – додав Єрмак.

Зауважимо, окупанти продовжують обстрілювати територію Херсонщини навіть після підриву Каховської ГЕС. Зокрема, 8 червня загарбники обстріляли Херсон під час евакуації населення.

Нагадаємо, українські військові проводять контрнаступальну операцію на декількох ділянках фронту. За даними заступниці глави Міноборони Ганни Маляр, бійцям за тиждень вдалося звільнити з-під окупації сім населених пунктів.

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