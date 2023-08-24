Россияне ночью атаковали Днепр: повреждены десятки гражданских объектов, пострадали 7 человек (фото)

В ночь на четверг, 24 августа, оккупанты ударили ракетой по Днепру. В результате атаки среди мирных жителей есть пострадавшие.

Кроме того, в городе повреждены десятки гражданских объектов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Как сообщает ОВА, наиболее поврежден транспортный объект. Пострадали 7 человек – трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. Шесть из них госпитализированы с рваными ранами и осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

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В результате атаки повреждены банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, административное здание и 15 киосков.

Кроме того, повреждения получили два жилых дома, 3 автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Напомним, в Сумской области россияне дроном уничтожили учебное заведение.

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