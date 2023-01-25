Россияне строят новые укрепления на Луганщине (видео)

Российские военные начали строить новые укрепления и оборонительные позиции на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, захватчики пытаются усилить укрепление вблизи населенного пункта Краснореченское.

В целом россияне строят новые оборонные объекты вдоль восточного фланга Украины. Об этом сообщил OSINT-аналитик Брейд Африк в Twitter.

"Российские войска на востоке Украины продолжают возводить новые укрепления и оборонные позиции", – говорится в сообщении.

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На видео с кадрами со спутника можно увидеть, что оккупанты по состоянию на 23 января 2023 расширили оборонные позиции вблизи Краснореченского.

Напомним, бойцы Нацгвардии показали прямое поражение позиций врага и российского орудия на Бахмутском направлении.

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