Росіяни будують нові укріплення на Луганщині (відео)

Російські військові почали будувати нові укріплення та оборонні позиції на тимчасово окупованій території Луганщини. Зокрема, загарбники намагаються посилити укріплення поблизу населеного пункту Красноріченське.

Загалом росіяни зводять нові оборонні об'єкти вздовж східного флангу України. Про це повідомив OSINT-аналітик Брейд Афрік у Twitter.

"Російські війська на сході України продовжують зводити нові укріплення та оборонні позиції", – йдеться у повідомленні.

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На відео з кадрами з супутника можна побачити, що окупанти станом на 23 січня 2023 року розширили оборонні позиції поблизу Красноріченського.

Відео дня

Нагадаємо, бійці Нацгвардії показали пряме ураження позицій ворога та російської гармати на Бахмутському напрямку.

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