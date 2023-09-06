россияне ударили баллистикой по рынку в Константиновке: 17 погибших (фото и видео)

В среду, 6 сентября, Константиновка Донецкой области оказалась под ракетным ударом россиян. Боевики выпустили баллистику по центральному рынку.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, россияне атаковали рынок в Константиновке днем 6 сентября.

"К настоящему времени артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Многие раненые. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", — написал он в Телеграм-канале.

По состоянию на 18:00 поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. В результате удара 17 человек погибли и 32 получили ранения.

Момент удара по рынку попал на видео:

В МВД Украины сообщили, что среди пострадавших и спасатель.

"ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов. Парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным", - отметил глава МВД Игорь Клименко.

По данным областной прокуратуры, на рынке в Константиновке погибли 16 человек, 31 человек получил ранения.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5 этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

Напомним, в ночь на 6 сентября россияне выпустили по Украине 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Из 33 целей 23 были уничтожены ПВО.

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