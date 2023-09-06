росіяни вдарили балістикою по ринку в Костянтинівці: 16 загиблих (фото та відео)

У середу, 6 вересня, Костянтинівка Донецької області опинилася під ракетним ударом росіян. Бойовики випустили балістикою по центральному ринку.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, росіяни атакували ринок у Костянтинівці вдень 6 вересня.

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", – написав він у Телеграм-каналі.

Відео дня

Момент удару по ринку потрапив на відео:

В МВС України повідомили, що серед потерпілих й рятувальник.

"ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим", - зазначив голова МВС Ігор Клименко.

За даними обласної прокуратури, на ринку у Костянтинівці загинули 16 людей, 31 особа отримала поранення.

За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди.

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня росіяни випустили по Україні 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". З 33 цілей 23 було знищено ППО.

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