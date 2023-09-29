Россияне ударили Искандерами по Николаеву: есть попадание в объект инфраструктуры

Россияне в пятницу утром, 29 сентября, нанесли ракетный удар по Николаеву, есть попадание в объект инфраструктуры. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, враг попал в объект инфраструктуры, который находится в окрестностях города.

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"Город Николаев получил ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано в 06:45", - отметил чиновник. Ким добавил, что подробности уточняются.

Напомним, в ночь на 28 сентября российская оккупационная армия выпустила по Украине 44 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

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