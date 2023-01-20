россияне установили ПВО 'Панцирь-С1' неподалеку от резиденции путина в москве – видео

На днях в российской столице была замечена военная техника на крышах домов. В частности, были отмечены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на доме №8 в Тетеринском переулке москвы.

Также ЗРПК был установлен на здании министерства обороны россии на набережной Фрунзе. Ни власти москвы, ни министерство обороны рф пока не комментировали эти сообщения.

Сегодня же в сеть попало видео из поселка Заречье Одинцовского городского округа москвы – там заметили установку "Панцирь-С1". Кадры опубликовал российский телеграмм-канал "Сирена".

Отмечается, что этот комплекс ПВО находится в 10 километрах от резиденции российского президента владимира путина в Ново-Огарево.

Стало известно, что видео было снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа москвы.

По данным "Сирены", российские власти уже установили в москве по меньшей мере пять противовоздушных комплексов.

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