россияне в центре москвы танцевали под Сердючку и пели 'Ще не вмерла Україна' (видео)

Жители россии, праздновавшие Новый год в москве, танцевали и веселились под зажигательный хит Верки Сердючки "Гуляночка". Инцидент попал на видео.

Все бы ничего, под хиты Сердючки мало кто может удержаться от танцев, однако в этой песне звучат слова "Льются песни, льются вина, и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Однако запрет на любое упоминание украинских лозунгов и частей гимна на россии не остановил тех, кто танцевал под Сердючку и даже подпевал.

Видео попало в сеть:

Стоит отметить, что эта новогодняя ночь прошла в привычном для россиян режиме: центральные улицы российской столицы были окружены силовиками и автозаками.

Оппозиционные Телеграмм-канал публиковали фото и видео, как российские правоохранители избивали митингующих и проводили массовые задержания. В громкоговорителе полицейские объявляли требования по запрету передвижения в определенных местах и центре Москвы и на территории возле Кремля, который к тому же был огорожен. В Москве людям, которые хотели попасть на площадь, приходилось проходить через металлодетекторы.

Та же ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге. "Полиция настороженно реагировала на резкие звуки", – сообщали жители Питера в соцсетях.

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