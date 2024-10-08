Россияне запустили КАБ по Харькову: в городе более 20 пострадавших

Российские захватчики нанесли удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Харькову. В городе зафиксировано несколько "прилетов".

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале. "Предварительная информация: имеем прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", – отметил он.

Обновлено в 13:00: По данным мэра города, известно о 21 пострадавшем. В частности, 17 из них госпитализированы, включая подростка 16 лет.

Обновлено в 12:05: в настоящее время уже известно о 16 пострадавших.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов Синегубов сначала сообщал об ударе КАБом, но потом добавил, что тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство.

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Согласно предварительным данным медиков, по меньшей мере 5 человек получили ранения.

Позже мэр Харькова отметил, что прилет был не один, а несколько. На месте масштабный пожар и шестеро пострадавших.

"Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им", – написал Терехов в 11:20.

По последней информации по состоянию на 11:24 количество пострадавших увеличилось до 11. Среди них есть подросток в возрасте 16 лет. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 октября на Хмельнитчине и в Киеве раздавались взрывы, обломок ракеты "Кинжал" упал в одном из районов столицы.

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