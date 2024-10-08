Росіяни запустили КАБ по Харкову: у місті більше 20 постраждалих

Російські загарбники здійснили удар керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Харкову. У місті зафіксовано кілька "прильотів".

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. "Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється", – зазначив він.

Оновлено о 13:00: За даними мера міста, відомо про 21 постраждалого. Зокрема, 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років.

Оновлено о 12:05: На цей час вже відомо про 16 постраждалих.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов Синєгубов спершу повідомляв про удар КАБом, але потім додав, що тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється.

За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво.

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Згідно з попередніми даними медиків, щонайменше 5 людей зазнали поранень.

Пізніше мер Харкова зазначив, що приліт був не один, а кілька. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих.

"Під завалами на місці удару знаходяться мінімум двоє людей. Рятівники роблять все для допомоги їм", – написав Терехов о 11:20.

За останньою інформацією станом на 11:24 кількість постраждалих збільшилась до 11. Серед них є підліток віком 16 років. Троє людей перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, 8 жовтня на Хмельниччині та в Києві лунали вибухи, уламок ракети "Кинджал" впав в одному з районів столиці.

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