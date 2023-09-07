Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября: история праздника, традиции и приметы

8 сентября по новому церковному календарю в Украине христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, которое в народе называют второй Пречистой (ранее этот праздник отмечали 21 сентября).

История праздника

По библейским преданиям, в древности в Назарете жили праведные Иоаким и Анна. У них не было детей. Ангел явился им и принес хорошее известие, что скоро в их семье родится дочь, которую будет знать и любить весь мир. И наконец Анна родила дочь, которую назвали Марией. Родители поклялись, что когда девочка подрастет, они приведут ее в храм, где она будет служить до совершеннолетия.

Праздник, посвященный рождению Пресвятой Богородицы, называют Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодивы Марии, или Вторая Пречистая. Этот праздник – особенный, двенадцатый.

Традиции Второй Пречистой

Пресвятую Богородицу считают покровительницей всех женщин. Им молятся за сохранение семьи, просят вступиться за детей и оберегать их, к ней женщины обращаются с просьбами о помощи в зачатии и рождении детей. Незамужние девушки в молитвах Марии молятся за невест.

Что можно делать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

В этот день принято ходить в храмы и молиться святой Марии.

После церкви люди раздавали милостыню нуждающимся.

Заведено в этот день заключать браки – они должны быть крепкими и счастливыми.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы встречали у водоемов – женщины умывались водой, которая считалась целительной.

Запреты на Вторую Пречистую

Употреблять спиртные напитки, ругаться, злословить.

Заниматься рукоделием, шить, ремонтировать обувь или одежду.

В этот день нельзя брать в руки острые предметы. Хлеб не режут, а ломают.

Праздник следует отметить в кругу близких, иначе человек будет обречен на одиночество.

Народные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Если погода в это время была ясной, осень будет безоблачной и теплой.

Зайцы начали копать норы – скоро похолодает.

Ребенок, рожденный в праздник, будет трудолюбивым.

Сильный ветер – зимой будет мало снега.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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