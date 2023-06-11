Розовый бриллиант продали за 34 миллиона долларов всего за 2 минуты, как выглядит (фото)

В Нью-Йорке в США на аукционе Sotheby's установили два новых мировых рекорда по продаже драгоценных камней в Нью-Йорке. Сначала было продано за 34 миллиона 800 тысяч долларов бриллиант "Вечный розовый" – его отдали новому владельцу всего за 2 минуты торгов.

Это мировой аукционный рекорд для пурпурно-розового бриллианта и новый рекорд цены за карат для цветного камня этого вида. "Вечный розовый" весит 10,57 карата. То есть один карат стоил покупателю 3 290 000 долларов.

Этот бриллиант был изготовлен из алмаза под названием "Вечный розовый цвет". Его нашли на руднике Дамшаа в Ботсване в 2019 году. Камень весил почти 24 карата, а затем был тщательно огранен на заводе Diacore в Нью-Йорке – процесс длился полгода.

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Как сообщили на сайте аукциона, точная причина цвета розовых бриллиантов до сих пор не изучена полностью, что еще больше придает их привлекательность. Нет доказательств того, что окраска обусловлена определенным микроэлементом, таким как азот в желтых бриллиантах или бор в голубых бриллиантах.

"Ранние исследования показали, что марганец может быть ответственным за розовый оттенок, но это было исключено после дальнейшего исследования. Лучшее объяснение, доступное сегодня, заключается в том, что цвет является результатом стресса на атомном уровне", – говорится в сообщении.

Алмазы образуются глубоко в земной мантии, где интенсивное высокое давление и температура сжимают атомы углерода в прочную структуру кристаллической решетки. Мощные извержения вулканов вытесняют эти алмазы и выносят их в земную кору, где они могут оставаться миллионы лет, прежде чем эрозия смоет в водные пути или их выкопают шахтеры.

Напомним, на аукционе в Гонконге дом Sotheby's продал редкую фарфоровую чашу диаметром менее 11,5 см. Керамика была изготовлена императорскими мастерами в Пекине в XVIII веке и принадлежит группе, известной как "фаланцаи" или "иностранные цвета". Эксперты утверждают, что эмаль на керамику нанесли вскоре после смерти императора Йончжена, правителя Китая с 1722 по 1735 год.

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