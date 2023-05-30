Розы будут цвести пышно: касторовое масло для подкормки цветов
Благодаря подкормке касторовым маслом у роз формируется большое количество бутонов. Благодаря воздействию на гормональный баланс, растение начинает производить вещество, улучшающее его рост и цветение.
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Способ применения
Касторовое масло разбавляйте в воде в пропорции 1:10.
Раствором поливайте 1-2 раза в месяц.
Также касторовым маслом можно опрыскивать розы: смешайте 5 мл касторового масла с 1 л воды.
Обратите внимание:
За два часа перед применением раствора полейте и опрыскайте водой розу, чтобы она не получила ожогов.
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