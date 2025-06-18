Рынок недвижимости буксует: почему украинцам становится все труднее продать квартиры

Рынок недвижимости в Украине демонстрирует спад активности – количество сделок увеличивается очень медленно. Спрос остается низким из-за военной опасности и общей нестабильности. Покупатели предпочитают объекты вторичного жилья, тогда как интерес к новостройкам уменьшается, даже в мегаполисах.

Об этом сообщила Первин Дадашова, глава Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины, во время презентации "Отчета о финансовой стабильности", пишет OBOZ.UA. Она отметила, что несмотря на рост доходов населения и формальную доступность ипотечного кредитования через программу еОселя, активность продавцов на рынке недвижимости снижается, а количество заключенных сделок сокращается.

"Не так живо растет количество заключенных сделок, как это было раньше. Медленно исчерпываются факторы восстановления, которые действовали в первый год после полномасштабного вторжения", – подчеркнула Дадашова. По ее словам, на первый взгляд условия выглядят привлекательно: умеренные цены, государственная поддержка, доступ к ипотечному финансированию. Однако главным сдерживающим фактором остается военная угроза – люди не готовы инвестировать в недвижимость, когда существует риск ракетного удара.

Читайте также: Недвижимость по новым ценам: стоимость жилья в любимой стране украинских инвесторов идет вниз

К тому же на рынок влияют и психологические факторы – страх потерять вложения, нестабильность ситуации, а также отсутствие страховых механизмов, которые бы покрывали военные риски. Нацбанк привел некоторые данные:

в период с IV квартала 2024 года до I квартала 2025 года количество сделок по покупке жилья выросло всего на 8% в годовом сравнении — это очень медленная динамика;

ипотечные кредиты покрывают незначительную часть сделок;

средний метраж купленной квартиры составляет 48 м², дома – 70 м²;

около 66% сделок приходятся на населенные пункты вне областных центров;

75% покупок – это объекты на вторичном рынке, в основном квартиры, построенные более 15 лет назад.

Доля новостроек в структуре сделок продолжает сокращаться, даже в крупных городах с активным строительством. Одним из факторов, усиливших негативную динамику, стали инфраструктурные и юридические трудности. В частности, в конце 2024 года в результате кибератаки была временно остановлена работа государственных реестров, что существенно усложнило процесс оформления прав собственности. Хотя реестры впоследствии заработали снова, уровень активности остался низким из-за потери доверия.

Кроме того, постепенно исчезает эффект от миграционного всплеска 2022-2023 годов. Большинство людей уже адаптировались к новым условиям и не планируют покупать жилье. Таким образом, рынок лишился одного из ключевых двигателей предыдущих лет.

Национальный банк считает, что без заметного снижения военных угроз, улучшения ситуации с безопасностью или внедрения надежного страхования ипотечных сделок, ожидать активизации спроса не стоит. Сейчас рынок формируют лишь единичные сделки, эпизодические продажи и осторожная заинтересованность.

Ранее мы рассказывали, что произошло с ценами на квартиры в Киеве и как изменился рынок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!