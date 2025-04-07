Рынок остыл: эксперты рассказали, где сейчас выгоднее всего покупать жилье в Украине

Стоимость жилья в Украине продолжает расти, однако в центральных регионах все еще можно найти относительно доступные варианты с хорошо развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением. Именно эти области все чаще рассматриваются потенциальными покупателями как выгодное место для инвестирования в недвижимость.

Такое мнение высказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак в комментарии для СМИ. По ее словам, после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году западные регионы Украины – в частности, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области – стали чрезвычайно популярными среди желающих приобрести жилье. "В настоящее время волна ажиотажа спала, и только действительно качественные и конкурентные объекты привлекают внимание покупателей", – подчеркивает она.

Тогда основным критерием выбора являлась не только безопасность, но и общий уровень комфорта проживания. Это и сделало западные области привлекательными для многих семей, стремившихся уберечь близких во времена военной нестабильности. Впрочем, ситуация с течением времени изменилась. Как отмечает Берещак, в настоящее время рынок в этих регионах вышел на стабильный уровень. Спрос уже не так высок, как в первые месяцы войны, а покупатели стали более требовательными – они тщательно оценивают не только цену, но и качество, уровень безопасности и комфортность жилья.

Читайте также: В Киеве существенно подорожали квартиры: какие сейчас цены

В первые годы войны западная часть Украины стала главным направлением для переселенцев, что повлекло за собой резкий всплеск спроса на жилую недвижимость. Эти регионы превратились в безопасное убежище для многих украинцев. Однако уже в 2025 году ситуация на рынке начала выравниваться. Несмотря на то, что цены на жилье остаются достаточно высокими, интерес к инвестированию снизился из-за отсутствия активного роста стоимости недвижимости.

Специалист по рынку недвижимости Виктория Берещак подчеркивает: сейчас покупателей могут заинтересовать только проекты, отвечающие современным требованиям к качеству, экологичности и комфорту. Рынок апартаментов до сих пор сохраняет определенную привлекательность для инвесторов, хотя их энтузиазм заметно снизился.

В регионе постепенно изменяются подходы к выбору жилья. Современные потребители ищут не просто площадь, а инновационные жилые форматы с продуманной экосистемой, функциональным пространством и гармоничной интеграцией инфраструктуры в природную среду. Поэтому несмотря на высокие цены, на рынке появляются интересные варианты, способные удовлетворить новые потребности покупателей.

Центральные регионы Украины сегодня открывают новые возможности как для покупателей жилья, так и для инвесторов. Такие города как Черкассы, Кропивницкий, Полтава и другие отличаются более доступными ценами на недвижимость по сравнению с западными областями, сохраняя при этом комфортные условия для жизни. Их популярность растет благодаря хорошо развитой инфраструктуре, удобному транспортному сообщению и широкому выбору объектов в разных ценовых категориях.

Смотрите также: Аренда 1-комнатных квартир в Украине резко подешевела: сколько теперь стоит снимать жилье

Кроме того, в отличие от более загруженных рынков, в центре страны покупатели имеют больше вариантов выбора и пространства для переговоров. Для инвесторов это также создает благоприятные условия, ведь стоимость жилья здесь все еще остается умеренной, что открывает путь к выгодным сделкам.

Киев по-прежнему остается одной из главных локаций для вложений в жилую недвижимость. Однако полномасштабная война оказала существенное влияние на динамику рынка столицы. Стоимость квартир в городе значительно отличается в зависимости от района и состояния построек, что усложняет процесс выбора. Эксперт советует обращать особое внимание на новостройки, оснащенные автономными системами отопления и обустроенными укрытиями – такие характеристики стали важными критериями комфорта и безопасности в условиях военного времени.

Также специалист поделилась несколькими полезными советами для тех, кто планирует покупку квартиры:

Не поддавайтесь моде : прежде чем принять окончательное решение о покупке недвижимости, следует внимательно исследовать ситуацию на рынке, сравнить стоимость жилья в разных регионах и не позволять эмоциям брать верх.

: прежде чем принять окончательное решение о покупке недвижимости, следует внимательно исследовать ситуацию на рынке, сравнить стоимость жилья в разных регионах и не позволять эмоциям брать верх. Оценивайте инфраструктуру: жилье – это не только квадратные метры. Важно обращать внимание на наличие школ, медицинских учреждений, магазинов и удобного транспорта вблизи – все это оказывает существенное влияние на качество жизни.

жилье – это не только квадратные метры. Важно обращать внимание на наличие школ, медицинских учреждений, магазинов и удобного транспорта вблизи – все это оказывает существенное влияние на качество жизни. Не игнорируйте менее раскрученные регионы : центральная часть страны часто имеет более привлекательные условия покупки, поэтому следует расширить географию поиска и не сосредотачиваться только на наиболее популярных направлениях.

: центральная часть страны часто имеет более привлекательные условия покупки, поэтому следует расширить географию поиска и не сосредотачиваться только на наиболее популярных направлениях. Проверяйте репутацию застройщика : выбирайте компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке – это гарантирует большую надежность и уверенность в будущем.

: выбирайте компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке – это гарантирует большую надежность и уверенность в будущем. Ведите переговоры: особенно на вторичном рынке не бойтесь обсуждать цену – часто это позволяет существенно снизить стоимость объекта.

Ранее мы рассказывали, какое жилье пользуется наибольшим спросом в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!