С 1 февраля заработают новые правила по жилищным субсидиям: полученные средства нужно переводить самостоятельно

В Украине изменяются правила предоставления жилищных субсидий. С 1 февраля 2023 года граждане Украины, получающие помощь от государства, должны будут самостоятельно перечислять средства за потребленные услуги коммунальным предприятиям.

То есть субсидию больше не будут зачислять автоматически. Граждане будут получать деньги на счет и самостоятельно производить оплату за потребленные услуги коммунальным предприятиям. Об этом рассказала заместитель руководителя главного управления ПФУ в Житомирской области Светлана Антонюк.

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Как теперь будет происходить оплата?

С 1 февраля деньги жилищной субсидии будут поступать на счет получателя или в "Ощадбанк" в случае отсутствия счета. Также упраздняется возможность безналичной оплаты льгот за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Если человек открыл счет в банке, то эти деньги будут начисляться на него и принадлежать этому лицу;

Если человек не открыл счет в банке или не предоставил информацию о том, куда нужно перечислять выплаты, деньги будут поступать в "Ощадбанк".

По словам Светланы Антонюк, получить эти деньги можно в отделениях "Ощадбанка", а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег.

После снятия денег, получатель должен самостоятельно оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами обычным путем.

Лицам, получающим жилищную субсидию и не имеющим оснований изменять ее размер, не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Пенсионеры смогут получать субсидию через отделение Укрпочты в день выплаты пенсии.

Люди не пенсионного возраста тоже могут получать жилищную субсидию через отделение Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться, говорит Светлана Антонюк. Также она добавила, что доставка этих денег домой, как было раньше, отменяется для всех, кроме пенсионеров.

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Как оформить субсидию?

Право на жилищную субсидию имеют граждане с низким доходом, не позволяющим в полной мере оплачивать коммунальные услуги;

Чтобы рассчитать размер субсидии, на которую можно рассчитывать, следует воспользоваться специальной формулой.

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, а также декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением льготы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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