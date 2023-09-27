С 1 октября некоторых украинцев могут лишить субсидии: кому нужно обращаться в ПФУ снова

У кого заберут субсидию с 1 октября

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил об изменениях в размерах пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для украинских граждан, которые вступят в силу в октябре 2023 года. Эти изменения связаны с приближением отопительного сезона, который начинается с первого октября и продлится до конца апреля 2024 года.

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Однако перед оказанием этой помощи специалисты Пенсионного фонда проверят данные по гражданам, и в случае нарушений могут лишить их права на субсидию. Об этом ПФУ написали у себя в Facebook. Такая ситуация может возникнуть в следующих случаях:

Долги за ЖКУ: Если у гражданина есть долги за оплату ЖКУ в течение более трех месяцев на сумму свыше 680 гривен, субсидию могут назначить только после заключения соглашения о реструктуризации долга, его полной уплаты или решения этого вопроса в судебном порядке. Недостоверная информация о доходах: Если семья субсидианта представляет недостоверные данные о размере своего дохода, а также приобретены высокоценные товары или услуги на сумму более 50 тысяч гривен. Невозврат незаконно начисленной субсидии: В случае если гражданин не вернул государству субсидию, начисленную незаконно. Смена места проживания: Помощь нельзя одновременно получать по месту фактического проживания и по месту регистрации субсидианта. Также если субсидиант обратится с заявлением о прекращении предоставления субсидии или в случае его смерти, это может привести к прекращению получения помощи.

Важно отметить, что некоторым гражданам может потребоваться повторное подача заявления на получение субсидии. Это может касаться следующих ситуаций:

Если человек не получал субсидии в неотапливаемый сезон. При наличии переселенцев в составе домохозяйства. Когда члены домохозяйства снимают жилье. Если фактическое количество проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных. Когда домохозяйство обращается с заявлением на назначение субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Увеличение размера пособия на оплату ЖКУ является важным шагом для облегчения финансового бремени украинских граждан, особенно во время отопительного сезона. Однако важно соблюдать правила получения субсидии и своевременно выполнять свои обязательства, чтобы избежать возможных ограничений.

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