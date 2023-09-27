З 1 жовтня деяких українців можуть позбавити субсидії: кому треба звертатись до ПФУ знову

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив про зміни в розмірах допомоги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) для українських громадян, які набудуть чинності у жовтні 2023 року. Ці зміни пов'язані з наближенням опалювального сезону, який розпочинається з першого жовтня та триватиме до кінця квітня 2024 року.

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Однак перед наданням цієї допомоги фахівці Пенсійного фонду перевірять дані щодо громадян, і у випадку порушень можуть позбавити їх права на субсидію. Про це ПФУ написали у себе в Facebook. Така ситуація може виникнути у таких випадках:

Борги за ЖКП: Якщо громадянин має борги за оплату ЖКП протягом більш ніж трьох місяців на суму понад 680 гривень, субсидію можуть призначити лише після укладання угоди про реструктуризацію боргу, його повного сплати або вирішення цього питання у судовому порядку. Недостовірна інформація про доходи: Якщо сім'я субсидіанта подає недостовірні дані про розмір свого доходу, а також якщо придбані високоцінні товари чи послуги на суму понад 50 тисяч гривень. Неповернення незаконно нарахованої субсидії: У разі, якщо громадянин не повернув державі субсидію, нараховану незаконно. Зміна місця проживання: Допомогу не можна одночасно отримувати за місцем фактичного проживання та за місцем реєстрації субсидіанта. Також, якщо субсидіант звернеться із заявою про припинення надання субсидії або в разі його смерті, це може призвести до припинення отримання допомоги.

Важливо відзначити, що деяким громадянам може знадобитися повторно подати заяву на отримання субсидії. Це може стосуватися таких ситуацій:

Якщо особа не отримувала субсидії у неопалювальний сезон. У разі наявності переселенців у складі домогосподарства. Коли члени домогосподарства винаймають житло. Якщо фактична кількість проживаючих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Коли домогосподарство звертається із заявою на призначення субсидії для придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива.

Збільшення розміру допомоги на оплату ЖКП є важливим кроком для полегшення фінансового тягаря українських громадян, особливо під час опалювального сезону. Однак, важливо дотримуватися правил отримання субсидії та вчасно виконувати свої зобов'язання, щоб уникнути можливих обмежень.

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