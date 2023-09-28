С 1 октября существенно снизят штрафы для ФЛП за продажу товаров и услуг без использования РРО

С 1 октября Государственная налоговая служба уменьшит суммы штрафов для ФЛП за продажу товаров и услуг без использования РРО

С 1 октября в Украине вводится существенное снижение штрафов для физических лиц-предпринимателей, продававших товары и услуги без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Это стало возможным благодаря закону №3219, которым отменяются налоговые льготы, действовавшие во время военного положения.

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Согласно информации Государственной налоговой службы (ГНС), размеры штрафов (финансовых санкций) для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, снижаются со 100-150% до 25-50% стоимости проданных товаров, работ и услуг, проданных с нарушением требований по использованию РРО.

Необходимо отметить, что эта норма не касается плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), продающих подакцизные товары, технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней и других аналогичных товаров.

ГНС также объясняет, что в ходе контрольно-проверочных мероприятий фискалы будут проверять только те субъекты хозяйствования, деятельность которых имеет риски нарушения налогового и иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Налоговая служба отмечает, что каждая уплаченная копейка в государственный бюджет способствует обеспечению потребностей нации, включая поддержку воинов, временно перемещенных лиц и других социально незащищенных групп населения. Также эти средства способствуют победе и развитию Украины.

Напомним, что с 1 октября 2022 г. предприниматели обязаны использовать РРО или портативный регистратор расчетных операций (ПРРО) при осуществлении расчетных операций в наличном или безналичном формате. Новая ответственность не касается предпринимателей, работающих на временно оккупированных территориях, территориях активных боевых действий и территориях возможных боевых действий до окончания соответствующих конфликтов.

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