С 11 июля исчезли некоторые электронные сигареты: подробности

С 11 июля вступают в силу поправки к антитабачному законодательству, оказывающие значительное влияние на курение в Украине. Согласно Закону №1978, принятому в конце 2021 года, вводятся ограничения на продажу ароматизированного табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей для них. Также будет запрещено курение в общественных местах с помощью устройств с системой нагрева табака.

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) сообщила об основных изменениях, включающих:

Запрещение рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей для них;

Установление штрафа в размере 1020 грн за продажу таких продуктов лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а в случае повторного нарушения в течение года штраф будет составлять 10200 грн;

Запрет продаж ароматизированных сигарет и табака для самокруток;

Введение ответственности за запрет курения с использованием устройств для нагревания во всех общественных местах и помещениях, вроде курения обычных сигарет.

В пояснительной записке к закону отмечается, что употребление табака является одной из основных причин смертности, которую можно предотвратить. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, в мире умирает более 8 миллионов человек, а в Украине эта цифра составляет около 130 тысяч человек.

Употребление табачных изделий является одним из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, вызывающих 84% всех смертей в Украине.

"Главной целью этого законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности, заболеваний, связанных с употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей", – указано в пояснительной записке к закону.

Напомним, год назад в Украине заработал закон о запрете на курение электронных сигарет в определенных местах.

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