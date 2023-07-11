З 11 липня зникли деякі електронні сигарети: подробиці

З 11 липня набувають чинності поправки до антитютюнового законодавства, які мають значний вплив на куріння в Україні. Згідно з Законом №1978, який був прийнятий у кінці 2021 року, вводяться обмеження на продаж ароматизованого тютюну для самокруток, електронних сигарет і рідин для них. Також буде заборонено куріння в громадських місцях за допомогою пристроїв із системою нагрівання тютюну.

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) повідомила про основні зміни, які включають:

Заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин для них;

Встановлення штрафу у розмірі 1 020 грн за продаж таких продуктів особам, які не досягли 18-річного віку, а в разі повторного порушення протягом року штраф становитиме 10 200 грн;

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Заборону продажу ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток;

Введення відповідальності за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях, на зразок куріння звичайних сигарет.

В пояснювальній записці до закону зазначається, що вживання тютюну є однією з основних причин смертності, яку можна запобігти. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щороку від хвороб, пов'язаних із вживанням тютюну, у світі помирає понад 8 мільйонів людей, а в Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб.

Вживання тютюнових виробів є одним з основних факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань, які спричиняють 84% усіх смертей в Україні.

"Головною метою цього законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від куріння, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, пов'язаних із вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин", – зазначено у пояснювальній записці до закону.

Нагадаємо, рік назад в Україні запрацював закон про заборону куріння електронних сигарет у певних місцях.

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