'С документами и базами данных теперь настоящая беда': появилось видео последствий удара по оккупационной администрации в Волновахе

5 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию оккупационной администрации города Волноваха. В результате атаки в здании выбило окна и повредило верхние этажи.

Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле здания из РСЗО. Главарь так называемой "днр" денис пушилин заявил, что трое сотрудников администрации получили незначительные травмы. Также он заявил, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

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Удар произошел в момент, когда в этом здании должно было проходить совещание местных коллаборантов с представителями российских оккупационных войск.

Сегодня, 6 июля, появилось видео последствий удара по зданию администрации в Волновахе. Его опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Волноваха. Немного "устала" оккупационная администрация от приехавшей в гости "казны небесной". В который раз напоминаем - предать Украину и работать на оккупантов дело опасное. Возмездие не просто неотвратимо, но иногда внезапное и неожиданное. К сожалению, сообщают что все предатели живы", – отметил Андрющенко.

По его информации, после удара ни один гражданский или гражданский объект не пострадал.

"А вот с документами и базами данных теперь настоящая беда. Теперь украинцам в Волновахе и районе станет немного легче дышать до деоккупации", – добавил он.

Ранее мы сообщали, что 5 июля прогремели взрывы в оккупированной россиянами Ясиноватой Донецкой области. Они произошли у железнодорожного вокзала. Как сообщили очевидцы, попадание было по составам российских интервентов.

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