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С какой группой крови родится ребенок: лайфхак для будущих родителей

Игорь Романько

Как вычислить группу крови будущего ребенка

Согласно научным исследованиям, будущие родители могут предусмотреть группу крови своего ребенка, если они знают свою собственную. Хотя иногда случается, что ребенок рождается с другой группой крови, чем у отца, но это не повод для скандала. Как узнать группу крови ребенка, если он отличается от группы крови родителей. Группа крови родителей и детей может отличаться.

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Обычно родители руководствуются "законом Менделя", подробно изучавшим наследственность группы крови. Существует таблица и памятки с возможными комбинациями групп крови, но они чаще всего не отличаются друг от друга. Впрочем, есть некоторая возможная погрешность.

Если спросить медика о группе крови ребенка, если у родителей одинаковая группа крови, ответ зависит от конкретных групп крови родителей:

  • Если оба родителя имеют группу крови I, то ребенок родится с такой же группой крови;
  • Если один из родителей имеет группу крови I, а другой – II, то шансы равны на получение любой из групп крови;
  • Если родители имеют группу крови I и III, то ребенок родится с одной из этих групп крови, а не из II или IV;
  • Но если у мамы и папы группы крови I и IV, то ребенок может родиться с группой крови II или III вместо ожидаемой I или IV;
  • Если оба родителя имеют группу крови II, то ребенок может унаследовать эту группу крови или родиться из I;
  • Если у мамы и папы группы крови II и III, то возможна любая группа крови у ребенка;
  • Если у родителей группа крови II и IV, то ребёнок получит одну из трех групп: II, III или IV;
  • Если оба родителя имеют группу крови III, то ребенок унаследует эту группу крови или может родиться из I;
  • Если у мамы и папы группы крови III и IV, то возможна любая из трех групп у ребенка;
  • Если оба родителя имеют группу крови IV, то ребенок может родиться со II или III группой крови, а не со IV со 100-процентной вероятностью.

Что касается резус-фактора (Rh), он бывает положительным (+) или отрицательным (-), и его определяет антиген D. Если антиген находится в крови человека, то его резус-фактор всегда будет положительным, а если нет, то он будет отрицательным . Положительный резус-фактор встречается чаще всего, примерно у всех. Но в 15% случаев анализ крови показывает отрицательный резус.

Если оба родителя имеют отрицательный резус, ребенок родится с таким же резус-фактором. Во всех остальных случаях резус может быть как положительным, так и отрицательным и в этом случае есть вероятность любого результата.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Ранее ученые из Медицинского университета Фукусимы провели исследование, показавшее, что у детей до трех лет домашние кошки и собаки снижают риск развития пищевых аллергий. В то же время, содержание хомяков может стать причиной аллергии на орехи.

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