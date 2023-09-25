С завтрашнего дня начнется сильная магнитная буря: сколько будет продолжаться

Магнитные бури в сентябре 2023 – когда магнитные бури в сентябре 2023 и как улучшить самочувствие

К концу сентября будут сильны магнитные бури. Они могут вызвать ухудшение самочувствия у людей, вызывать полярные сияния и влиять на работу электроприборов.

С 26 по 28 сентября ожидаются очень сильные магнитные бури. Об этом сообщили ученые из SWPC.NOAA. Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября.

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По данным портала Meteoagent, 25-26 сентября прогнозируются метеоудары мощностью 5 баллов. Уже 27 числа мощность составит 8 баллов из 10.

Магнитные бури в сентябре 2023 - магнитные бури 2023

Что делать во время магнитных бурь

Наука не может объяснить, как магнитные бури оказывают влияние на организм человека. Некоторые утверждают, что из-за изменений в магнитном поле Земли метеозависимые люди могут испытывать недомогание, главные поля, смену настроения, проблемы с давлением, бессонницу и т.д.

Впрочем, влияние метеоударов нельзя полностью опровергнуть. Чаще в зоне риска люди с хроническими болезнями, пенсионеры, беременные женщины и метеочувствительные люди.

Предлагаем вам полезные советы, которые помогут пережить магнитные бури без вреда для здоровья:

проводите больше времени на свежем воздухе,

избегать алкогольных напитков, кофе, энергетиков, жирной и тяжелой пищи,

соблюдайте режим сна,

пейте больше чистой воды.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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