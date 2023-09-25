Від завтра розпочнеться сильна магнітна буря: скільки триватиме

До кінця вересня будуть сильні магнітні бурі. Вони можуть спричиняти погіршення самопочуття в людей, викликати полярні сяйва та впливати на роботу електроприладів.

Від 26 по 28 вересня очікуються дуже сильні магнітні бурі. Про це повідомили науковці з SWPC.NOAA. Остання слабка магнітна буря очікується 30 вересня.

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За даними порталу Meteoagent, 25-26 вересня прогнозуються метеоудари потужністю 5 балів. Вже 27 числа потужність становитиме аж 8 балів з 10.

Що робити під час магнітних бур

Наука не може пояснити, як магнітні бурі впливають на організм людини. Деякі стверджують, що через зміни у магнітному полі Землі метеозалежні люди можуть відчувати нездужання, головні полі, зміну настрою, проблеми з тиском, безсоння тощо.

Утім, вплив метеоударів не можна повністю спростувати. Найчастіше у зоні ризику люди із хронічними хворобами, пенсіонери, вагітні жінки та метеочутливі люди.

Пропонуємо вам корисні поради, які допоможуть пережити магнітні бурі без шкоди для здоров'я:

проводьте більше часу на свіжому повітрі,

уникати алкогольних напоїв, кави, енергетиків, жирної та важкої їжі,

дотримуйтеся режиму сну,

пийте більше чистої води.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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